قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد | الغرباوي يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية

الغرباوي يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية بنات
الغرباوي يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية بنات
محمد الغزاوى

تفقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك برفقة شريف كامل وكيل إدارة شرق التعليمية، و رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وكان في استقبال وكيل تعليم بورسعيد سلوى عبد المقصود، مدير المدرسة، حيث أشاد مدير المديرية بمستوى الانضباط والتنظيم داخل المدرسة، مؤكدًا أنها تُعد من النماذج المتميزة بإدارة شرق التعليمية.

الغرباوي يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية بنات

وتفقد طاهر الغرباوي والحضور، ملعب المدرسة الجديد، عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بما يضمن أعلى معايير الأمان لطالبات المدرسة، مشيدًا بسرعة إنجاز الأعمال التي تمت في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أيام .

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد المحاضرات التعليمية التي تنظمها إدارة المدرسة لطلاب الشهادة الإعدادية، ووجّه ببدء انطلاق القوافل التعليمية النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، بمشاركة نخبة من كبار المعلمين والموجهين، وتحت إشراف مديرية التربية والتعليم، دعمًا للطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

وأكد طاهر الغرباوي، خلال جولته، على أهمية مشاركة كافة طلاب الشهادة الإعدادية في القوافل التعليمية، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة العلمية، ومراجعة المناهج بصورة شاملة ومنظمة، تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب. كما شدد على ضرورة تكاتف إدارات المدارس وأولياء الأمور لحث الطلاب على الانتظام في حضور القوافل التعليمية .

بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد القناة الإعدادية بنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

البنك المركزي

النائب عامر الشوربجي يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتحسين مؤشرات الدين وتعزيز النمو الاقتصادي

النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

نائب: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خطوة تشريعية مهمة لتطوير المنظومة

النائبة غادة البدوي، عضو مجلس الشيوخ

غادة البدوي: قانون نقابة المهن الرياضية يعيد ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد