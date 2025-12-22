بورسعيد | الغرباوي يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية

تفقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك برفقة شريف كامل وكيل إدارة شرق التعليمية، و رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وكان في استقبال وكيل تعليم بورسعيد سلوى عبد المقصود، مدير المدرسة، حيث أشاد مدير المديرية بمستوى الانضباط والتنظيم داخل المدرسة، مؤكدًا أنها تُعد من النماذج المتميزة بإدارة شرق التعليمية.

الغرباوي يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية بنات

وتفقد طاهر الغرباوي والحضور، ملعب المدرسة الجديد، عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بما يضمن أعلى معايير الأمان لطالبات المدرسة، مشيدًا بسرعة إنجاز الأعمال التي تمت في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أيام .

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد المحاضرات التعليمية التي تنظمها إدارة المدرسة لطلاب الشهادة الإعدادية، ووجّه ببدء انطلاق القوافل التعليمية النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، بمشاركة نخبة من كبار المعلمين والموجهين، وتحت إشراف مديرية التربية والتعليم، دعمًا للطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

وأكد طاهر الغرباوي، خلال جولته، على أهمية مشاركة كافة طلاب الشهادة الإعدادية في القوافل التعليمية، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة العلمية، ومراجعة المناهج بصورة شاملة ومنظمة، تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب. كما شدد على ضرورة تكاتف إدارات المدارس وأولياء الأمور لحث الطلاب على الانتظام في حضور القوافل التعليمية .