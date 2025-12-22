مرافق بورسعيد تعيد الانضباط لمنطقة أسواق السمك والملابس المستعملة | شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإعادة الانضباط بمحيط منطقة سوق السمك الجديد و سوق الملابس المستعملة لإعادة الانضباط الي المنطقة
جاءت الحملة بالتنسيق مع احياء العرب و الشرق الواقع فى نطاقهم الأسواق بالتعاون مع شرطة مرافق المحافظة قيادة العميد شادى محروس
مرافق بورسعيد تعيد الانضباط لمنطقة أسواق السمك و الملابس المستعملة
كان اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أصدر تعليماته لإعادة الانضباط فورا الي منطقة محيط الأسواق عقب ورود عدد من الشكاوى اليه من المواطنين بينهم زوار للمحافظة و منهم أبناء المحافظة
جاءت التعليمات عقب معاينة محافظ بورسعيد للمنطقة بنفسه و مشاهدته لحرق عدد من الباعة الجائلين و اصحاب المحلات بالنظام العام بالمنطقة مما يعين حركة المرور ويسبب مضايقات للزوار و المواطنين
وعلى الفور شنت شرطة المرافق الحملة لإزالة المخالفات بمعرفة موظفي إدارة الاشغالات بأشياء العرب و الشرق بحضور وليد الدعدع و سمر الموافي رؤساء الحيين
وسافرت الحملة عن ضبط كمية من البضائع المعيقة للطريق العام و تحرير محاضر بالوقائع و التحفظ على المضبوطات لحين العرض على جهات التحقيق المختصة
وتم التنبيه على أصحاب المحلات بعد الخروج على النظام العام و الالتزام بالمساحات المقررة لهم لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية حال تكرار الشكاوى
واهابت القيادات التنفيذية لاحياء العرب و الشرق بالمواطنين الابلاغ الفورى عن اي مشكلة يتعرضوا لها بالمنطقة.