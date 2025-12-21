افتتاح مشروعات خدمية وتنموية كبرى بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد

اصدر اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، توجيهاته برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية، استعدادًا للاحتفال المحافظة بعيدها القومي، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف إظهار بورسعيد في أبهى صورها تزامنًا مع هذه المناسبة الوطنية الخالدة.

بورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات

وتتضمن الاحتفالات برنامج متنوعة من الفعاليات الوطنية والثقافية والرياضية، إلى جانب افتتاح مشروعات خدمية وتنموية كبرى واستقبال قيادات وزارية ورموز وطنية للمشاركة في هذه الاحتفالات بصورة تليق بتاريخ بورسعيد النضالي ومكانتها الوطنية.



كما تشمل الاستعدادات تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات بجميع الأحياء ورفع كفاءة الشوارع والميادين والمحاور المرورية الرئيسية، فضلًا عن تعزيز منظومة الإنارة العامة، بالتوازي مع الانتهاء من اللمسات النهائية لعدد من مشروعات التطوير والتنمية المقرر افتتاحها خلال أيام الاحتفال.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، لضمان انتظام الخدمات على مدار الساعة وتأمين الفعاليات وسرعة التعامل مع أي مستجدات.