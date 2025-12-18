قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات الاتصالات وتقلبات في الملاحة.. ماذا سيحدث للأرض خلال الساعات المقبلة؟
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 4 مرشحين في دائرة أبو تيج بأسيوط
الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21
الزمالك لبس نفسه.. تطور خطير فى أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا
ما خلف الكواليس.. تفاصيل خناقة المترو بين الرجل الصعيدي وفتاة "الرجل على رجل"
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 8 مرشحين في دائرة القوصية بأسيوط
هل تنازلت مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة "المانع"؟.. الحكومة ترد
وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعتمدون مشروع مودة كتجربة رائدة لدعم الأسرة
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى أول أسيوط
اتحاد الطائرة: حضور 32 ناديا بالجمعية العمومية رسالة ثقة ونجاح للمنظومة
نتائج انتخابات الدوائر الـ30 الملغاة .. 9 مقاعد حُسمت و49 إعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الغرباوي» يشهد احتفال طالبات مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات بيوم الوفاء واحتفالات بورسعيد|صور

الغرباوي يشهد احتفال طالبات مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات بيوم الوفاء واحتفالات بورسعيد
الغرباوي يشهد احتفال طالبات مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات بيوم الوفاء واحتفالات بورسعيد
محمد الغزاوى

شهد  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد  اليوم احتفال طالبات مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة الزهور التعليمية بيوم الوفاء واحتفالات بورسعيد وذلك تزامنًا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور  أشرف البهنسي مدير عام التعليم الفني والحسيني راغب مدير عام التعليم العام و محمد بدوي مدير عام إدارة الزهور التعليمية والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والأستاذ كريم صالح وكيل الإدارة وعدد من قيادات التعليم بالإدارة التعليمية وأولياء الأمور.

الغرباوي يشهد احتفال طالبات مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات بيوم الوفاء واحتفالات بورسعيد

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة  طاهر الغرباوي مدير المديرية والتي أعرب خلالها عن تقديره لحسن تنظيم الاحتفالية مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في ترسيخ قيم الوفاء والانتماء لدى الطالبات وتكريم قيادات التعليم الفني السابقين وقيادات المدرسة والمعلمين المشرفين في لفتة إنسانية تعكس روح العرفان والتقدير.

وأكد طاهر الغرباوي خلال كلمته أن رد الجميل للمعلمين واجب أصيل لما يقومون به من دور محوري وعظيم في بناء شخصية الطالب علميًا وخلقيًا مشيرًا إلى أن المعلم هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وصانع الأجيال وأن ما تقدمه مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات من هذا الاحتفاء يمثل رسالة تربوية راقية وغرسًا لقيم الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل في نفوس الطالبات وهو درس عملي تقدمه إدارة المدرسة تحت قيادة الأستاذ محمود رضوان مدير المدرسة في ترسيخ مبادئ الوفاء والانتماء.

وتضمنت فقرات الحفل عددًا من العروض الفنية والاستعراضية المتميزة قدمتها طالبات المدرسة إلى جانب فقرات غنائية فردية وجماعية قدمها كورال المدرسة ونالت إعجاب واستحسان جميع الحضور.

وفي ختام الاحتفالية حرص مدير المديرية وقيادات التعليم على تقديم دروع التقدير والتميز لعدد من قيادات التعليم الفني والمعلمين المشرفين كما تم تكريم عدد من قيادات التعليم الفني السابقين إلى جانب تكريم بعض قيادات التعليم بالمحافظة من مديري الإدارات التعليمية ووكلائهم تقديرًا لجهودهم وعطائهم.

بورسعيد الزهور التعليمية محافظة بورسعيد التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

محمد غمري الشوادفي: تباطؤ نمو التضخم بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض

أرشيفة

جولة الإعادة بالسويس: منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط انتظام اللجان

أرشيفة

بدء الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.. كيف دعمت الدولة الممولين؟

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد