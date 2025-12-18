«الغرباوي» يشهد احتفال طالبات مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات بيوم الوفاء واحتفالات بورسعيد|صور

شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم احتفال طالبات مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة الزهور التعليمية بيوم الوفاء واحتفالات بورسعيد وذلك تزامنًا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور أشرف البهنسي مدير عام التعليم الفني والحسيني راغب مدير عام التعليم العام و محمد بدوي مدير عام إدارة الزهور التعليمية والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والأستاذ كريم صالح وكيل الإدارة وعدد من قيادات التعليم بالإدارة التعليمية وأولياء الأمور.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة طاهر الغرباوي مدير المديرية والتي أعرب خلالها عن تقديره لحسن تنظيم الاحتفالية مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في ترسيخ قيم الوفاء والانتماء لدى الطالبات وتكريم قيادات التعليم الفني السابقين وقيادات المدرسة والمعلمين المشرفين في لفتة إنسانية تعكس روح العرفان والتقدير.

وأكد طاهر الغرباوي خلال كلمته أن رد الجميل للمعلمين واجب أصيل لما يقومون به من دور محوري وعظيم في بناء شخصية الطالب علميًا وخلقيًا مشيرًا إلى أن المعلم هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وصانع الأجيال وأن ما تقدمه مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات من هذا الاحتفاء يمثل رسالة تربوية راقية وغرسًا لقيم الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل في نفوس الطالبات وهو درس عملي تقدمه إدارة المدرسة تحت قيادة الأستاذ محمود رضوان مدير المدرسة في ترسيخ مبادئ الوفاء والانتماء.

وتضمنت فقرات الحفل عددًا من العروض الفنية والاستعراضية المتميزة قدمتها طالبات المدرسة إلى جانب فقرات غنائية فردية وجماعية قدمها كورال المدرسة ونالت إعجاب واستحسان جميع الحضور.

وفي ختام الاحتفالية حرص مدير المديرية وقيادات التعليم على تقديم دروع التقدير والتميز لعدد من قيادات التعليم الفني والمعلمين المشرفين كما تم تكريم عدد من قيادات التعليم الفني السابقين إلى جانب تكريم بعض قيادات التعليم بالمحافظة من مديري الإدارات التعليمية ووكلائهم تقديرًا لجهودهم وعطائهم.