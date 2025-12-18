الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري

احتفت وزارة الأوقاف باليوم العالمي للغة العربية، الذي حددت له الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر من كل عام، باعتباره مناسبة عالمية للاعتزاز بإحدى أعرق لغات الإنسانية، ولتجديد الوعي بقيم الجمال والذوق اللغوي الرفيع، والدور المحوري الذي تؤديه اللغة العربية في بناء الوعي، وحماية المجتمعات من الانحراف الفكري والتطرف.

وأكدت الوزارة أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتخاطب، بل هي لسان القرآن الكريم، وأداة البيان الأبلغ، وحاملة الرسالة الحضارية للأمة عبر تاريخها الطويل، بما تحمله من عبقرية في المباني، وجلال في المعاني، وثراء في الأصوات والتراكيب، جعلها قادرة على التعبير عن أدق المشاعر وأعمق الأفكار في أرقى الصور.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن العربية تمثل هوية متكاملة، تجمع بين الشعر والأدب، والدقة والمرونة، والمعنى واللفظ، فهي لغة تضبط العقل، وتصون النقل، وتؤسس لفكر متزن وسلوك رشيد، مؤكدة أن إتقانها يمنح صاحبها تميزًا معرفيًا وبلاغيًا، ويعزز قدرته على الفهم والتأثير.

وشددت الوزارة على أن اللغة العربية تُعد حصنًا منيعًا في مواجهة التطرف الفكري، وجسرًا للتوسط والاعتدال، بما تمتلكه من قدرة على ترسيخ المعاني الصحيحة، وبناء الوعي القائم على الفهم العميق للنصوص، بعيدًا عن الغلو أو الانحراف، لافتة إلى أن جمال الخط العربي، ودقة نظامها اللغوي، يعكسان توازنًا فريدًا بين الشكل والمضمون.

وأكدت أن العربية لغة قادرة على مواكبة العصر، واستيعاب المستجدات، والتفاعل مع المتغيرات، فهي متى استُدعيت لبّت، وإذا واجهت التحديات تجاوزتها، وبقيت قادرة على الجمع بين الأصالة والتجديد، دون أن تفقد جوهرها أو رسالتها.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن الاعتزاز باللغة العربية هو اعتزاز بالإيمان والهوية والانتماء، فهي أمان للأمة، وأمانة في أعناق أبنائها، ودعت إلى ترسيخ حضورها في التعليم، والإعلام، والخطاب العام، بما يليق بمكانتها، وبما يسهم في بناء إنسان واعٍ، ومجتمع متماسك، يسوده السلام.