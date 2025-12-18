قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مودرن سبورت يتقدم على البنك الأهلي في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر

مودرن سبورت والبنك الأهلي
مودرن سبورت والبنك الأهلي
حمزة شعيب

أنهى فريق مودرن سبورت الشوط الأول من مواجهته أمام البنك الأهلي متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف الشوط الوحيد عن طريق غنام محمد لاعب مودرن سبورت، الذي نجح في هز شباك البنك الأهلي في الدقيقة 14، بعد بداية قوية من فريقه فرض خلالها سيطرته الهجومية على مجريات اللقاء.

وشهدت الدقائق الأولى ضغطًا مكثفًا من جانب مودرن سبورت، قابله تراجع نسبي من البنك الأهلي لمحاولة امتصاص الحماس، قبل أن ينجح أصحاب المبادرة في ترجمة أفضليتهم إلى هدف التقدم.

واحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت بدل ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 48، معلنًا تقدم مودرن سبورت بهدف نظيف.

تشكيل الفريقين

دخل البنك الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد صبحي
خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب
خط الوسط: محمود عماد، أحمد النادري، أحمد مدبولي، مصطفى شلبي
خط الهجوم: يسري وحيد، أحمد أمين أوفا

في المقابل، بدأ مودرن سبورت المباراة بتشكيل ضم:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، علي فوزي، عماد حمدي
خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد، آدم رجم، عبد الرحمن شيكا، محمد صبري
خط الهجوم: جودوين شيكا

ترتيب مجموعة مودرن سبورت والبنك الأهلي

يتواجد مودرن سبورت والبنك الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا فرق: بيراميدز، بتروجيت، الجونة، الإسماعيلي، ووادي دجلة.

مودرن سبورت البنك الأهلي كأس عاصمة مصر

