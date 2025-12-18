إحالة 3 ذئاب خطفا فتاتين من كافيه شهير وهـ تكوا عرضهما للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الـ 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين بعد خطفهم من علي مقهي بعد منتصف الليل إلي محكمة الجنايات

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليهما بالاكراه اذ بث الشيطان ريح خبثه ورضخوا له جاعلين شهواتهم لجام سوقهم ، فاعدوا مخططا محكما بان اتفقوا علي ارتكاب جرمهم . واستكملوا بان تحينوا مقابلة المجني عليهما واقتدوهما عنوة عنهما وأرغموهما علي استقلالا مركبة الية واشهروا بوجههما أسلحة بيضاء مهددين بأعمال الأسلحة البيضاء بأجسادهما أن لم ينصاعوا إليهم ، فتمكنوا بناء علي ذلك من الانفراد بالمجني عليهما بمسكن المتهم الأول بتجمع باقي المتهمين مستكملين مخططهم فتمكنوا جميعا من الانفراد بهما بعيد عن أعين ذويهما والرقباء عليهما والناس

كافة

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد



