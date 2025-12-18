تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور

أقامت نقابة الصحفيين، بحضور النقيب، خالد البلشي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية حضرها كبار الصحفيين في مصر وأعلام اللغة ومتخصصوها وخبراؤها.

أقيمت الاحتفالية في قاعة محمد حسنين هيكل وسط أجواء راقية تحمل عبق وروح التحاور والنقاش الهادف المعبر بكل معانيه عن توقير وتقديس لغة الضاد وكم هي عامود التواصل الحقيقي بين أهلها.

وفي أثناء الاحتفالية كرمت النقابة الكاتب الصحفي محمد عطية سلامة، وأحد أعضائها البارزين، مدير تحرير مجلة الكواكب، وموقع صدى البلد الإخباري، بصفته أحد متخصصي اللغة العربية والمؤثرين في إثرائها وضبط كينونتها وانسيابها وقوة معانيها في الأخبار والمقالات ومختلف القوالب الصحفية على مدى ثلاثة عقود من الزمن، ولا يزال يؤكد بصمته فيها لما له من باع طويل في العالم الصحفي.



ويهنئ موقع صدى البلد الإخباري الزميل محمد عطية سلامة بتكريم نقابة الصحفيين في يوم اللغة.