الخارجية الفرنسية: اتفاق أوروبي مقترح بمنح أوكرانيا 140 مليار يورو

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس أن هناك قرار أوروبي باستمرار تجميد أصول روسيا حتى نهاية الحرب، وحصول أوكرانيا على 140 مليار يورو ونسعى لتغطية نفقاتها لمدة عامين.

ضمانات أمنية لأوكرانيا

وأضافت الخارجية الفرنسية في تصريحات لفضائية "العربية" أن أوكرانيا ستحصل على ضمانات أمنية بمشاركة أمريكية، وهناك تقدم بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن الخلافات حول تمويل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي طبيعية، لافتة إلى أن كييف تريد السلام ووقف النار على عكس روسيا.

وأكدت الخارجية الفرنسية أنها تريد ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وردع روسيا.

انضمام أوكرانيا للناتو

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن الدول التي الرافضة لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، خلال مؤتمر صحفي في وارسو أن الولايات المتحدة وهنغاريا وسلوفاكيا لن يوافقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم".