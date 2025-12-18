تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة

كما يتوقع الخبراء- بحسب بيان الهيئة، نشاط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 21 08

بنها 21 10

دمنهور 21 10

وادي النطرون 20 09

كفر الشيخ 20 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 09

دمياط 20 10

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 11

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 19 10

نخل 18 04

كاترين 11 00

الطور 22 10

طابا 18 11

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 18 10

السلوم 17 09

سيوة 19 08

رأس غارب 22 11

الغردقة 21 12

سفاجا 22 11

مرسى علم 23 12

شلاتين 24 15

حلايب 22 13

أبو رماد 24 12

رأس حدربة 23 13

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 06

أسيوط 21 07

سوهاج 22 08

قنا 24 09

الأقصر 23 10

أسوان 24 10

الوادي الجديد 21 12

أبوسمبل 23 11