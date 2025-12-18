لافروف يصل القاهرة للمشاركة في منتدى الشراكة الروسية الأفريقية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الخميس إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

لافروف يصل القاهرة

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية أن الاجتماع من المقرر أن يجمع وزراء خارجية ورؤساء وزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية لجمعيات التكامل في أفريقيا.

وأضافت "سبوتنيك" أن المؤتمر سيناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على عدد من القضايا.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن المؤتمر سيركز على ملفات هامة وأبرزها التجارة والتعاون الاقتصادي، واستكشاف سبل زيادة التجارة والاستثمار المتبادل.

المنطقة الصناعية الروسية في مصر

بالإضافة إلى البنية التحتية، والطاقة (التقليدية والنووية)، والزراعة والأمن الغذائي، والتصنيع والتوسع الصناعي، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج التعاون القائمة، مثل المنطقة الصناعية الروسية في مصر، ودعم أولويات التنمية المستدامة في الدول الأفريقية، وتعزيز شراكات التنمية الطويلة الأجل، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا وبناء القدرات، والتنسيق السياسي والأمني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة.