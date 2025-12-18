قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رانيا المشاط تصل مطار الأقصر في جولة تفقدية وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالأقصر وسوهاج

آية الجارحي

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مطار الأقصر، فى مستهل جولة تشمل محافظتي الأقصر وسوهاج، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظتين ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والوقوف على الموقف التنفيذى لها.

وفي هذا الإطار؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، وذلك بهدف إحداث تنمية حقيقية من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق للمواطن بالصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وأوضحت أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 2025/2026 تقدر بنحو 65.7 مليار جنيه، حيث توجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات بقيمة 31.7 مليار جنيه، ويليه إقليم شمال الصعيد بقيمة 21.8 مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم وسط الصعيد نحو 12.3 مليار جنيه.

وتتضمن الزيارة بمحافظة سوهاج؛ تفقد أعمال المنطقة الصناعية بغرب جرجا، وزيارة محطة معالجة الصرف الصحي بالهجارسة بمركز سوهاج، وافتتاح محطة المعالجة وتفقد الغابة الشجرية، كما تشمل الزيارة تفقد توسعات الكورنيش الغربي والممشى الفرعوني، وافتتاح حديقة مدينة ناصر بمدينة سوهاج، وكذلك تفقد مشروع المنسوجات بحي الكوثر.

كما تشمل الزيارة بمحافظة الأقصر افتتاح المجزر الآلي بقرية الحبيل بمدينة البياضية، ووضع حجر الأساس لسوق الحبيل الجديد، وتسليم عدد 100 وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) بمركز ومدينة الطود، وكذلك التوجه إلى مركز ومدينة إسنا لتفقد الكورنيش الجديد ومعبد إسنا والمنطقة الآثرية والسياحية المحيطة بالمعبد ووكالة الجداوي.

