قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط: 15 مليار دولار تمويلات منخفضة التكلفة للقطاع الخاص خلال 4 سنوات

رانيا المشاط
رانيا المشاط
ولاء عبد الكريم

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشق الخاص بالتمويل، لافتة إلى وجود هدف هام للغاية، يتمثل في التوازن مع مؤشرات الدين، موضحة أن هناك بدائل مختلفة لدعم الموازنة، وكذلك بدائل متنوعة للتمويل، وتعد أحد أهم المساهمات في التمويل، هو التمويل من المؤسسات الدولية، حيث إنه لا يهدف إلى دعم الموازنة فقط، بل أيضا للقطاع الخاص.
وقالت إن القطاع الخاص تحلى بالقدرة على تمويل مشروعاته خلال 4 سنوات الماضية، عن طريق تمويلات من شركاء التنمية، والتي تتسم بكونها منخفضة التكلفة، حيث تقدر بـ 15 مليار دولار، منوهة إلى وجود أدوات إضافية، كضمانة الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك التمويلات المبتكرة، والمنصات التي يمكن حشد تمويلات للتحول الأخضر من خلالها.


وأشارت إلى أهمية دعم الموازنة من شركات التنمية، حيث إن التكلفة تكون أقل، ذلك فضلا عن وجود فترات سماح، منوهة إلى أن دعم الموازنة من المؤسسات الدولية سيصل إلى 9.6 مليار دولار، خلال الفترة ما بين عام 2023، ونهاية عام 2026، ذلك فضلا عن صندوق النقد.


وأوضحت أن كل ذلك مربوط بإصلاحات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يعكس أنه لم يتم الاكتفاء بصياغة الإصلاحات، والقيام بها من خلال التنسيق مع الوزارات، ويُقصد بذلك كافة الإصلاحات التي من شأنها دفع الاقتصاد المصري، ولكن أيضا نكون قادرين على الحصول على تمويلات لهذه الإصلاحات، لمساندة آجال الدين، وكذلك مساندة فترات السماح، ذلك فضلا عن تقليل التكلفة.

تنمية تخطيط تقليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ..ارشيفيه

أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم

تقديم الخدمات الصحية

صحة المنيا: تقديم 519 ألف خدمة صحية وعلاجية خلال شهر نوفمبر الماضي

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد