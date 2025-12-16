زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

يتساءل الكثير عن حقيقة زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد، وهو أمر يشغل بال المواطنين خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية، لكن الحكومة حسمت أمر زيادة الكهرباء رسمياً بعد قرار إرجاء الزيادة المرتقبة خلال الشهور الماضية .

الحكومة تحسم زيادة الكهرباء في يناير2026

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كشف حقيقة زيادة الكهرباء في يناير2026، وذلك في مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث أكد أنه حتى الآن لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء ولن يكون في بداية العام المقبل.

حقيقة زيادة اسعار الكهرباء

وقال الحمصاني :" أن موقف إرجاء الزيادة لمدة 6 أشهر مازال سارياً، والدكتور مدبولي أشار إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار في الوقت الحالي، لأن الحكومة تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للتضخم".

حقيقة زيادة أسعار السلع في يناير

وعلق الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على نية رفع أسعار السلع والخدمات الأخرى، مثل التموين أو السكر أو أي منتجات أخرى، قائلًا: «لا يوجد إطلاقًا، فبعد الزيادة الأخيرة في شهر أكتوبر في المنتجات البترولية، الدكتور مدبولي ووزير البترول أكدا أنه لن تكون هناك أي زيادة لمدة عام كامل، ولن تكون هناك أي زيادات في هذا الصدد، وعادةً إذا كانت هناك أي زيادات يتم الإعلان عنها بشفافية».

وشدد على أنه لا يوجد أي اتجاه، كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، لرفع أي أسعار في الفترة المقبلة.

وزير الكهرباء : ليس هناك زيادة في أسعار الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه ليس هناك زيادة في أسعار الكهرباء خلال شهر يناير 2026 المقبل، نافيا مناقشة أي زيادات في الوقت الحالي، خاصة وأن الحكومة حريصة على استقرار أسعار الطاقة ، بما يضمن حماية المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية.



الكهرباء

و أوضح الوزير أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، مستهدفة وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2030، وترتفع إلى 65% بحلول عام 2040، من خلال مشروعات جارٍ تنفيذها وأخرى تم التعاقد عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.