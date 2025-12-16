قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
رشا عوني

يتساءل الكثير عن حقيقة زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد، وهو أمر يشغل بال المواطنين خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية، لكن الحكومة حسمت أمر زيادة الكهرباء رسمياً بعد قرار إرجاء الزيادة المرتقبة خلال الشهور الماضية .

الحكومة تحسم زيادة الكهرباء في يناير2026

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كشف حقيقة زيادة الكهرباء في يناير2026، وذلك في مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث أكد أنه حتى الآن لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء ولن يكون في بداية العام المقبل.

وكالة الطاقة الدولية: استهلاك الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2000
حقيقة زيادة اسعار الكهرباء

وقال الحمصاني :" أن موقف إرجاء الزيادة لمدة 6 أشهر مازال سارياً، والدكتور مدبولي أشار إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار في الوقت الحالي، لأن الحكومة تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للتضخم".

حقيقة زيادة أسعار السلع في يناير

وعلق الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء،  على نية رفع أسعار السلع والخدمات الأخرى، مثل التموين أو السكر أو أي منتجات أخرى، قائلًا: «لا يوجد إطلاقًا، فبعد الزيادة الأخيرة في شهر أكتوبر في المنتجات البترولية، الدكتور مدبولي ووزير البترول أكدا أنه لن تكون هناك أي زيادة لمدة عام كامل، ولن تكون هناك أي زيادات في هذا الصدد، وعادةً إذا كانت هناك أي زيادات يتم الإعلان عنها بشفافية».

وشدد على أنه لا يوجد أي اتجاه، كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، لرفع أي أسعار في الفترة المقبلة.

وزير الكهرباء : ليس هناك زيادة في أسعار الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه  ليس هناك  زيادة في أسعار الكهرباء خلال شهر يناير 2026 المقبل، نافيا  مناقشة أي زيادات في الوقت الحالي، خاصة وأن الحكومة حريصة على استقرار أسعار الطاقة ، بما يضمن حماية المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية.
 

للمرة الثانية خلال عام… الكهرباء تحمل المصريين عبئا جديدا - BBC News عربي
الكهرباء

 

و أوضح الوزير أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، مستهدفة وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2030، وترتفع إلى 65% بحلول عام 2040، من خلال مشروعات جارٍ تنفيذها وأخرى تم التعاقد عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

زيادة أسعار الكهرباء زيادة الكهرباء في يناير2026 زيادة الكهرباء الجديدة زيادة الكهرباء 2026 وزير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

محمد صلاح

المباراة الوداعية و4 نجوم يدعمونه..ماذا ينتظر محمد صلاح في قلعة آنفيلد

الفنانة شمس

أسرار مؤلمة.. شمس تروي حكاية الطرد والصدمة والاختفاء لسنوات

احمد فلوكس

إلا مصر .. أحمد فلوكس يكشف حقيقة إقامته في السعودية

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد