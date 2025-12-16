وزير الكهرباء: بدء تشغيل خط الربط الكهربائي مع السعودية خلال أيام

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن المرحلة الأولى من خط الربط المصري السعودي والبالغ طاقته الإنتاجية 1500 ميجاوات بداية يناير المقبل.

وأضاف الوزير فى تصريح لصدي البلد أن المرحلة الثانية والبالغ طاقتا أيضا 1500 ميجاوات ستكون ستكون بعد حوالي 4 أشهر من اختبار عمل المرحلة الأولى.

تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية





واتفقتا مصر والسعودية على إنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، وتم توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات تنفيذ المشروع، ويساهم في تمويل المشروع إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء

وتبلغ القدرة الكلية لخط الربط 3 آلاف ميجاوات وبتكلفة استثمارية للمشروع تتجاوز 1.8 مليار دولار، ويعمل على تنفيذه تحالف مكون من 3 شركات عالمية.

ويهدف المشروع الي إتاحة 3000 ميجا وات على الشبكة المصرية فى وقت الذروة كبديل عن إنشاء محطات توليد كهرباء جديده

ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي من 3 محطات محولات ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، وتربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا، وكابلات بحرية.