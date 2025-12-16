قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالخطوات.. طريقة تسجيل استمارة امتحانات الإعدادية إلكترونيا
تكريم 4 سائقي لوادر لسرعة استجابتهم في التعامل مع حادث قطار بضائع بطوخ
صلاح نظمي.. شرير الشاشة الذي علم الدنيا أسمى معاني الحب والوفاء
الشرطة الأسترالية: مؤشرات أولية على ارتباط هجوم سيدني بأفكار "داعش"
ترامب: أجريت محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا
وزير الكهرباء: بدء تشغيل خط الربط الكهربائي مع السعودية خلال أيام
تفاصيل جلسة الزمالك مع عدي الدباغ بعد تهديدات بفسخ التعاقد
الهلال الأحمر: إمدادات شتوية وغذائية وطبية لـ غزة عبر قافلة «زاد العزة»
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
أخبار البلد

وزير الكهرباء: بدء تشغيل خط الربط الكهربائي مع السعودية خلال أيام

وفاء نور الدين

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن المرحلة الأولى من خط الربط المصري السعودي  والبالغ  طاقته الإنتاجية 1500 ميجاوات بداية  يناير  المقبل. 

وأضاف الوزير فى تصريح لصدي البلد  أن المرحلة الثانية والبالغ طاقتا أيضا 1500 ميجاوات  ستكون  ستكون بعد حوالي 4 أشهر من اختبار عمل المرحلة الأولى. 

تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية 
 
 

  واتفقتا مصر والسعودية  على إنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، وتم توقيع الاتفاقية في  أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات تنفيذ المشروع، ويساهم في تمويل المشروع  إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء

وتبلغ القدرة الكلية لخط الربط   3 آلاف ميجاوات وبتكلفة استثمارية للمشروع تتجاوز 1.8 مليار دولار، ويعمل على تنفيذه تحالف مكون من 3 شركات عالمية.

ويهدف المشروع الي إتاحة 3000 ميجا وات على الشبكة المصرية فى وقت الذروة كبديل عن إنشاء محطات توليد كهرباء جديده

ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي من 3 محطات محولات  ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، وتربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا، وكابلات بحرية.

