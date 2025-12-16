قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
5 ساعات من الرعب.. تفاصيل سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر منازل الأهالي.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أفضل 5 طرق للمرأة لكسب المال بدون وظيفة رسمية

أسماء عبد الحفيظ

في عصرنا الحالي تبحث كثير من النساء عن طرق لكسب المال بدون وظيفة رسمية لتحقيق الاستقلال المالي أو دعم دخل الأسرة، وفي نفس الوقت توازن بين حياتها الشخصية والمهنية.

 إليك أفضل خمس طرق عملية وناجحة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. العمل الحر عبر الإنترنت

العمل الحر أصبح من أبرز الطرق التي تتيح للمرأة تحقيق دخل ثابت من المنزل. تشمل مجالات مثل:

الكتابة والتحرير والترجمة

التصميم الجرافيكي والمونتاج

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات الصغيرة
الخطوة الأولى هي تحديد مهاراتك وإنشاء حسابات على منصات مثل Upwork أو Freelancer وFiverr.

2. التجارة الإلكترونية

البيع عبر الإنترنت أصبح أسهل من أي وقت مضى، ويمكنك البدء بـ:

بيع منتجات مصنوعة يدويًا أو حرفية

بيع منتجات تجميل أو ملابس

إعادة بيع منتجات من موردين موثوقين عبر الإنترنت
استخدام منصات مثل Instagram، Facebook، أو مواقع التجارة الإلكترونية يزيد من وصولك للعملاء.

3. التعليم والتدريب عن بعد

إذا كانت لديك خبرة في مجال معين، يمكنك تقديم:

دورات تعليمية أو تدريبية عبر الإنترنت

دروس خصوصية للأطفال أو الكبار

إرشادات في التنمية الذاتية أو التسويق الرقمي
الاستثمار في مهاراتك التعليمية يحقق دخلًا مستمرًا ويزيد من مصداقيتك.

4. التسويق بالعمولة

يمكنك الترويج لمنتجات أو خدمات شركات أخرى مقابل عمولة على كل عملية بيع تتم من خلالك.

الانضمام إلى برامج التسويق بالعمولة الشهيرة

إنشاء محتوى جذاب للترويج على وسائل التواصل الاجتماعي

متابعة الأداء وتحسين الاستراتيجيات لزيادة الأرباح

5. إنشاء محتوى رقمي

النساء المبدعات يمكنهن كسب المال من خلال:

  • إنشاء مدونات أو قنوات يوتيوب
  • نشر محتوى تعليمي أو ترفيهي
  • تحقيق دخل من الإعلانات أو الرعايات 
