خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
ديني

إبراهيم نجم: الفتوى شريك أساسي في معالجة القضايا الإنسانية واستعادة منظومة القيم

إيمان طلعت

استعرض الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، رؤية الأمانة خلال عشرة أعوام من العمل، مشددًا على أن للفتوى – وللدين بوجهٍ عام – دورًا محوريًا في التعامل مع قضايا الواقع الإنساني، وهي قضايا وصفها بأنها "شائكة، وقاسية، ومعقدة"، وأن إدراكها الصحيح "علم في حد ذاته" لما يحيط بها من مزالق تتراوح بين الاستهانة أو التهويل أو التقليل. 

ودعا أمين دور الوهيئات الإفتاء في العالم، إلى مشروع جماعي يقوم على التعاون واستنفار الجهود العامة من أجل استعادة البوصلة الأخلاقية التي جرى العبث بها وسرقتها، مؤكدًا أن هذا التحدي بات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق العلماء والمفتين والعقلاء في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور نجم ، أن اختيار موضوع الندوة جاء معبرًا عن هذه المسئولية العلمية والفكرية التي حملتها الأمانة العامة منذ انطلاقها، مشيرًا إلى أن كلمات عدد من القيادات الدينية والفكرية المشاركة في الندوة، أكدت جميعها أن المشروع الكبير المطروح اليوم هو إعادة البوصلة الأخلاقية إلى مكانها الطبيعي.

وأكد الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن هذا المشروع لا يقتصر على المجال الديني فحسب، بل يمتد إلى المستويات الاقتصادية والسياسية والأخلاقية كافة، معتبرًا أن استعادة هذه البوصلة قد تستلزم انتزاعها ممن يعبثون بها، في ظل ما يشهده العالم من اختلالات عميقة في سلم القيم والأولويات.

وضرب الدكتور نجم ، عددًا من الأمثلة الدالة على هذا الخلل، مشيرًا إلى حالة الجدل الواسع التي شهدها الإعلام البريطاني حول تفاصيل هامشية تتعلق بطريقة إعداد الشاي، في مقابل تجاهل شبه تام لتقارير خطيرة تتعلق بتغيرات اجتماعية عميقة، من بينها ارتفاع نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، بما يعكس – بحسب تعبيره – غياب الاستنفار الأخلاقي الحقيقي أمام قضايا تمس بنية المجتمع.

كما توقف عند مثال آخر يتعلق باستخدام الكيان الإسرائيلي المحتل الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين في غزة، معتبرًا أن المفارقة بين سرعة تداول بعض القضايا الثانوية، وتراجع الاهتمام بالقضايا الأخلاقية الكبرى، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة ضبط بوصلة القيم الإنسانية.

وفي ختام كلمته، أشار الدكتور نجم إلى مفارقات تاريخية ومعاصرة تعكس هذا الخلل، مستشهدًا بمواقف متناقضة في الوعي الإنساني بين خطاب الكراهية والعنف من جهة، ونماذج إنسانية نبيلة من جهة أخرى، مؤكدًا أن تحقيق الآمال من ذلك لن يتم إلا بالتعاون، والشراكة، والاشتباك الواعي مع الواقع، والصبر، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن هذه المهمة مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الختامية للندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 

إبراهيم نجم البوصلة الأخلاقية مؤتمر دار الإفتاء

