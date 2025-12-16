حسن مصطفى: حالة لاعبي منتخب مصر تدعو للتفاؤل قبل انطلاق أمم إفريقيا

تحدث حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، عن مشاركة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية في المغرب .

وقال مصطفى ، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: متفائل بمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وحالة اللاعبين تدعو للتفائل واتمنى أن تكون البطولة من نصيبنا في هذه المرة

وأضاف: حزين مما حدث مع المنتخبين الاول والثاني في الفترة الماضية وكنت اتمنى عقد اجتماع بين حسام حسن وحلمي طولان قبل كأس العرب لتبادل اللاعبين ولكن هذا لم يحدث

وتابع: اتمنى ان يكون حسام حسن موفق في التشكيل الأساسي في كأس أمم أفريقيا ونحتاج ان نكون موفقين وحسام حسن يميل دائما إلى اللاعب الذي يركض في الملعب كثيرا وينفذ خططه

واختتم: قبل مباراة الكاميرون وكوت ديفوار في نسخة 2006 كنا بنقول لنفسنا هنخسر كام بسبب الفوارق البدنية والفنية بيننا وبينهم وفي الآخر حصدنا اللقب بسبب الاجتهاد