الجامعة العربية تُدين الهجوم الإرهابي في مدينة سيدني الأسترالية

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مؤكدة رفضها القاطع لكافة أشكال الإرهاب واستهداف المدنيين.

وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته الشديدة واستنكاره لهذا الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة سيدني بتاريخ 14 ديسمبر 2025، معرباً عن أسفه العميق لسقوط ضحايا ومصابين جراء هذا العمل الإجرامي.

وأكد الأمين العام الموقف الثابت للجامعة العربية بشأن رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ورفض أي ممارسات تستهدف المدنيين أو تهدد أمنهم وسلامتهم، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

كما عبّر أبو الغيط عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع أستراليا، حكومةً وشعباً، في هذا الظرف الأليم، مجدداً التأكيد على وقوف الجامعة إلى جانب ضحايا الإرهاب، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف.