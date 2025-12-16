قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
أخبار العالم

اليماحي يرحب بتصويت 164 دولة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

رحّب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالتصويت الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي أكّد الحق الأصيل والثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بموافقة 164 دولة، معتبرًا أن هذا التصويت الواسع انتصارًا للحق الفلسطيني، ويُجسّد إرادة دولية واضحة لا تقبل التشكيك أو المساومة، ويعكس عزلة كيان الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا القرار الأممي يُشكّل رفضًا صريحًا وقاطعًا لكافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية، باعتباره انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأدان رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الانتهاكات المستمرة لكيان الاحتلال في الضفة الغربية ومحاولته تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها مصادقة حكومة كيان الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا واستكمالًا لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وتهدف إلى تقويض أي فرصة حقيقية لتحقيق السلام، وضرب لحل الدولتين، ومحاولة لنسف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وشدد اليماحي، على أن الاستيطان جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية رادعة، تشمل وقف التعامل مع المستوطنات، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان.

وأكد أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والبرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني المشروع، وانتصارًا لحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

