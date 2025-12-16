اليماحي يرحب بتصويت 164 دولة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

رحّب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالتصويت الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي أكّد الحق الأصيل والثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بموافقة 164 دولة، معتبرًا أن هذا التصويت الواسع انتصارًا للحق الفلسطيني، ويُجسّد إرادة دولية واضحة لا تقبل التشكيك أو المساومة، ويعكس عزلة كيان الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا القرار الأممي يُشكّل رفضًا صريحًا وقاطعًا لكافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية، باعتباره انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأدان رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الانتهاكات المستمرة لكيان الاحتلال في الضفة الغربية ومحاولته تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها مصادقة حكومة كيان الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا واستكمالًا لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وتهدف إلى تقويض أي فرصة حقيقية لتحقيق السلام، وضرب لحل الدولتين، ومحاولة لنسف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وشدد اليماحي، على أن الاستيطان جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية رادعة، تشمل وقف التعامل مع المستوطنات، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان.

وأكد أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والبرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني المشروع، وانتصارًا لحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

