مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق مع اتحاد الكرة.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انفراد

شوبير عن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق مع اتحاد الكرة ''فيتوريا صعّد الأزمة بشكل كبير، النتيجة النهائية كانت التوصل إلى اتفاق جديد، وأقولها بوضوح إنه تم الاتفاق بحصول فيتوريا على مبلغ نصف مليون دولار إضافي فوق قيمة الشرط الجزائي، السؤال المهم الآن : من يُحاسب على هذه الطلبات؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه البنود؟''.

وكان قد طالب الإعلامي أحمد شوبير جماهير الكرة المصرية بالتهدئة والابتعاد عن الضجة المثارة حول أزمة سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في أكتوبر.



وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير على راديو أون سبورت أف أم:"بيان وزارة الشباب والرياضة الأخير، الذي جاء في ضوء توضيحات النيابة العامة، يضع الأمور في نصابها ويقدم الصورة الرسمية للحقيقة بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المغلوطة".



وأكد شوبير إلى أن استمرار الجدل لا يفيد أحدًا، مطالبًا الجميع بالاعتماد على البيانات الرسمية والتمهل قبل إصدار الأحكام، مؤكداً أن الوقت الآن للتريث وفهم الحقائق كما وردت في البيان الرسمي.

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص عالميًا في أخبار انتقالات اللاعبين، أكد أن وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح يتواجد في إنجلترا حاليًا لمناقشة مستقبل اللاعب مع نادي ليفربول.

ونفى شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على راديو أون سبورت إف إم، اليوم الثلاثاء، ما تردد في بعض التقارير حول سفر محمد صلاح إلى جدة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن اللاعب وصل إلى مصر قبل التوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.