أحمد شوبير يكشف حقيقة سفر محمد صلاح ومستقبله مع ليفربول

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص عالميًا في أخبار انتقالات اللاعبين، أكد أن وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح يتواجد في إنجلترا حاليًا لمناقشة مستقبل اللاعب مع نادي ليفربول.

ونفى شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على راديو أون سبورت إف إم، اليوم الثلاثاء، ما تردد في بعض التقارير حول سفر محمد صلاح إلى جدة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن اللاعب وصل إلى مصر قبل التوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح شوبير رفضه للأصوات التي تشكك في استمرار تألق محمد صلاح أو تتحدث عن تراجع مستواه، مشددًا على أن اللاعب سعيد بمشواره مع ليفربول، ويحرص على مواصلة مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية بقميص النادي الإنجليزي.

وأضاف أن محمد صلاح يُعد اللاعب العربي الوحيد الذي حقق إنجازات استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا فخر المصريين بما قدمه من نجاحات على الساحة الأوروبية.