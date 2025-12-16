قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هيفاء وهبي تتصدر تريند جوجل .. ما السبب؟

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
علا محمد

تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها بإطلالة جريئة من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة.

وشاركت  هيفاء  متابعيها وجمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"وظهرت بإطلالة جريئة،و ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود، مع بوت طويل بنفس اللون يتناسب مع إطلالتها الجذابة .

أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة «Super Woman» عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، في عمل يحمل رسالة تحفيزية واضحة تحتفي بقوة المرأة وقدرتها على اختيار الشجاعة طريقا في مختلف مراحل حياتها.

يأتي هذا الإصدار الجديد بتوقيع المخرج سليم الترك، الذي قدّم رؤية بصرية تقوم على إبراز صورة المرأة الواثقة والمستقلة، من خلال مشاهد لافتة بصريا وإطلالة جريئة تعكس مفهوم «المرأة الخارقة»، في انسجام مباشر مع مضمون الأغنية ورسالتها.


الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي زووم، فيما تولى سليمان دميان عمليات الميكس والماسترينغ، لتخرج في قالب موسيقي حديث يواكب توجهات البوب المعاصر، مع الحفاظ على هوية هيفاء وهبي الفنية.

ويعد فيديو كليب «Super Woman» امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققها الجزء الأول من ألبوم «ميجا هيفا»، خصوصا بعد التفاعل الواسع الذي رافق صدور الأغنية، حيث واصلت تصدرها قوائم الأغنيات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية، مؤكدة حضور هيفاء وهبي كأحد الأسماء القادرة على الجمع بين الصورة اللافتة والرسالة الفنية المعاصرة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

انتخابات مجلس النواب

تزامنا مع انتخابات النواب.. محظورات الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية

النائب أكمل فاروق

أكمل فاروق يكشف تفاصيل مقترح إنشاء مستشفى عام جديد بحلوان| فيديو

الإيجار القديم

نائب: لابد من مراجعة تصنيفات الإيجار القديم لتخفيف العبء عن المستأجرين

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

