شوبير: اتحاد الكرة يقترب من تسوية مستحقات روي فيتوريا المالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة تتعلق بمستحقات المدرب البرتغالي روي فيتوريا لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح شوبير خلال برنامج «مع شوبير» على «أون سبورت إف إم» أن هناك خلافًا سابقًا حول البند الجزائي في عقد فيتوريا، حيث كان الاتحاد يعتقد أنه دفع المبلغ بنجاح، إلا أن الأمر لم يكن كذلك، وتم تحويل البند الجزائي للمدرب لاحقًا.



وأضاف شوبير أن فيتوريا رفض الاكتفاء بهذا البند، وأصر على الحصول على كامل عقده حتى نهاية مدته، وهو ما أدى إلى مفاوضات إضافية بين الطرفين.

وكشف شوبير عن أن الاتحاد المصري توصل إلى اتفاق مع فيتوريا ينص على دفع نصف مليون دولار إضافية فوق البند الجزائي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم دفع هذا المبلغ، يحق للمدرب المطالبة بالحصول على كامل عقده الذي يبلغ نحو 4 ملايين دولار.

واختتم شوبير حديثه بالقول إنه ينقل الخبر كما ورد إليه، متمنيًا أن يظهر أي تصريح رسمي ينفيه في حال حدوث ذلك.