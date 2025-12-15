شوبير يكشف سبب استبعاد إبراهيم عادل عن مباراة نيجيريا الودية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب أستبعاد إبراهيم عادل من المباراة الودية أمام نيجيريا، المقرر لها غدًا بإستاد القاهرة.

و كتب شوبير عبر فيسبوك :إبراهيم عادل يغيب عن مباراة نيجيريا الودية بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل، وسيكون جاهز لمباراة زيمبابوي في أمم أفريقيا.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب الفراعنة الكبار في اليوم التالي مباشرة للمغرب من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.