تريزيجيه وإبراهيم عادل يغيبان عن لقاء منتخب مصر ونيجيريا

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن غياب اللاعب محمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل من لقاء منتخب مصر ونيجيريا.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "تريزيجيه لم يتدرب اليوم ولن يلعب مباراة نيجيريا، بسبب إجراء علاجي بالأسنان، ليفضل الجهاز الطبي للمنتخب، منح اللاعب راحة.

وتابع: "إبراهيم عادل، تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل مع فريقه بالدوري الإماراتي، ولن يلعب مباراة نيجيريا".

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب الفراعنة الكبار في اليوم التالي مباشرة للمغرب من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.