هدية للجماهير.. الأهلي يحسم موقف إمام عاشور من الرحيل .. اعرف التفاصيل

مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حسم مسئولو النادي الأهلي موقفهم بشأن مستقبل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأغلق مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

ويُعد إمام عاشور أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي،  حيث يعتمد عليه المدير الفني ييس توروب في خططه الفنية داخل الملعب، ما يجعل فكرة الاستغناء عنه غير مطروحة في الوقت الحالي.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن النادي لم يتلقَّ أي عروض رسمية لضم اللاعب، سواء من أندية أمريكية أو من أي دوريات أخرى، مشيرًا إلى أن ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة كما يرد البعض.

وتابع:” فكرة التخلي عن إمام عاشور مرفوضة تمامًا، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، خاصة بعد عودته القوية مؤخرًا عقب تعافيه من الإصابة  التي تعرض لها وتقديم أداء مميز مع الفريق .

وأضاف المصدر أن الأهلي قد يدرس فقط مناقشة أي عروض محتملة في حالة واحدة، وهي تقدم اللاعب نفسه بطلب للرحيل، وفي هذه الحالة سيشترط النادي الحصول على عرض مالي كبير .

