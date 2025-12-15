هدية للجماهير.. الأهلي يحسم موقف إمام عاشور من الرحيل .. اعرف التفاصيل

حسم مسئولو النادي الأهلي موقفهم بشأن مستقبل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأغلق مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

ويُعد إمام عاشور أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، حيث يعتمد عليه المدير الفني ييس توروب في خططه الفنية داخل الملعب، ما يجعل فكرة الاستغناء عنه غير مطروحة في الوقت الحالي.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن النادي لم يتلقَّ أي عروض رسمية لضم اللاعب، سواء من أندية أمريكية أو من أي دوريات أخرى، مشيرًا إلى أن ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة كما يرد البعض.

وتابع:” فكرة التخلي عن إمام عاشور مرفوضة تمامًا، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، خاصة بعد عودته القوية مؤخرًا عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وتقديم أداء مميز مع الفريق .

وأضاف المصدر أن الأهلي قد يدرس فقط مناقشة أي عروض محتملة في حالة واحدة، وهي تقدم اللاعب نفسه بطلب للرحيل، وفي هذه الحالة سيشترط النادي الحصول على عرض مالي كبير .