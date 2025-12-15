قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيلم الست.. 9 ملايين جنيه إيرادات وهذه أبرز الانتقادات
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
حوادث

قلع بنطلونه وصوت.. شهادة فتاة الشيبســي أمام النيابة فضحت المتهم وصاحبه

تعبيرية
تعبيرية
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهـ.تك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال الطفلة ضحية المتحرش علي سبيل الاستدلال

أقوال الطفلة ضحية المتحرش 

س : ما تفصيلات ما حدث تحديداً ؟ "افهمناها"
ج اللي حصل إن ماما بتبيع شيبسى وكراتين امام بيت جدتي بسقيل اوسيم وانا رحت معاها وماما طلعت لجدتى البيت علشان هي تعبانه وماما سابتنى مع أصحابي حوالى ساعه في الشارع وليقت جه عليا عمو ومسكنى من رقبتى ومن هدومى وقالى تعالى معايا متخفيش نروح عند العربيه اللى هناك وكان فيها واحد انا معرفوش وقولتله لا مش هاجى معاك وهو راح قلع البنطالون بتاعه والشورت ووقعد يلعب فيه وانا ساعتها صرخت وعيطت وانا صوت وماما نزلت بسرعة على صوتي وأول لما ماما شفته قالتله انت مين وزعقت جامد لقيته حط ايده على وشه وطلع يجرى وماما قالتلى ايه اللى حصل قولتلها الراجل اللى جرى ده قالى تعالى نروح نجيب حاجه من الراجل اللى قاعد في العربيه ده ونيجى علطول
وانا عيطت وهو لبس البنطالون بتاعه وبعد كده ماما قاعدت تصوت والناس اتلمت وضريوه وابن عم ماما ساعتها كان معدى من قدام البيت وراحله علطول عند الجراج اللى شغال فيه وبعد كده بعشرة دقائق لقيت المتهم جه وطالع معاه واحد ثانى معرفوش وقال لماما بتسألى عليا ليه وماما قالتله علشان انت كنت لسه ماسك في بنتى دلوقتى قدامى وكنت ماسك بنتي ولابس بنطالون ذيتي وجاكت بيج وايه اللى خلاك تلبس جلابيه دلوقتى وقالها انا ماشوفتكيش وبقالى اربعه ساعات في شغلى وماما قالتله انت جريت ليه لما شوفنى وقالى مش انا ومعملتش اى حاجه وماما ندتلى وقالتلي هو ده اللى كان ماسكك قولتلها ايوة هو ده يا ماما والأهالى مسكوه وضربوه وانا رحت المركز مع ماما وده كل اللي حصل 

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.

كم أن المتهم  هتك عرض المجني عليها بالقوة  حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

فتاة الشيبسي إحالة المتحرش مع فتاة الشيبسي هتك عرض فتاة الشيبسي

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ "مزيكا صالونات"

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

