للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

يعد القلقاس من الأكلات الشتوية اللتى يفضّلها الكثير لمذاقه الجيد و لكن لا يعلم البعض مدى أهميته و فوائده الصحية .

فوائد القلقاس الصحية



القلقاس من الخضروات الجذرية المفيدة جدًا للجسم، أهم فوائده:

1. مفيد للهضم

غني بالألياف اللي بتساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.

2. يعزز صحة القلب

يحتوي على البوتاسيوم اللي بيساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر أمراض القلب.

3. يقوي المناعة

فيه فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات.

4. يساعد على ضبط السكر في الدم

أليافه بتبطئ امتصاص السكر في الدم، وده مفيد لمرضى السكر.

5. مفيد للجلد والشعر

الغني بفيتامين E وبعض المعادن اللي تحافظ على نضارة البشرة وقوة الشعر.

6. مصدر جيد للطاقة

لأنه غني بالكربوهيدرات الصحية اللي تمد الجسم بالنشاط.



السِّلْق من الخضروات الورقية المفيدة جدًا للجسم، وإليك أهم فوائده:



فوائد السلق الصحية:



يقوّي المناعة لأنه غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

يحسّن الهضم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

يحافظ على صحة القلب لأنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

يساعد في تقوية العظام لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامين K.

مفيد لمرضى الأنيميا لاحتوائه على الحديد.

يساعد في ضبط ضغط الدم طبيعيًا.

يساعد على إنقاص الوزن لأنه قليل السعرات وغني بالألياف.

يحافظ على صحة العين بفضل فيتامين A ومركبات الكاروتين.

أفضل طرق تناوله: يُمكن أكله مطبوخًا مع الثوم والليمون أو إضافته إلى الشوربة و طاجن القلقاس والسلطات