الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ربنا نجاني من موت محقق .. فاطمة محمد علي تتعرض لحادث مروع

فاطمة محمد علي
فاطمة محمد علي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة فاطمة محمد علي عن تعرضها لحادث سيارة مروع تهشمت فيه سيارتها نتيجة تصادم شديد. 

https://www.instagram.com/p/DSTa4Y6l1mb/?igsh=MWJ0YXBpZ216Nm8wbQ==

وكتبت فاطمة محمد علي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : ربنا نجانى بلطفه وقدرته من موت محقق لسه في العمر باقي قاعدلكم شوية، العربية كانت هاتتقلب وكنت هاتعجن جواها بس الحافظ حفظ ايمانى بعين الحفيظ، أشد بكتير من ايمانى بعين الحسود، ودعواتكم الحلوة حواطتنى وفوقها ستر الله، الحمد لله كثيرًا أنا بخير وده المهم كله يتعوض إن شاء الله،  وبخصوص الخضة لو حد عنده الطاسة يسلفهالى. 

فاطمة محمد علي تتالق فى مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

من ناحية أخرى تألقت الفنانة فاطمة محمد علي في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند.

وقالت فاطمة محمد علي في لقاء لموقع صدى البلد: "

قدمت شخصية زوجة والد هند، هي نموذج بعيد عن شكل زوجه الأب فهي مثل أمها وحنونة عليها".

وأضافت فاطمة محمد “الشخصية تشبهني في الحنية والخوف علي أولادها”.

تابعت  فاطمة محمد علي “مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند مسلسل اجتماعي مهم”.

واختتمت فاطمة محمد علي “سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها تعاون وإيجابية”.

يذكر أن حكاية "هند" من بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان،   الفنان القدير عزت زين ، عزوز عادل ، فاطمة محمد علي  ،  من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد.

فاطمة محمد علي الفنانة فاطمة محمد علي أعمال فاطمة محمد علي أفلام فاطمة محمد علي حادث فاطمة محمد علي

