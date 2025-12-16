شاهد .. آن الرفاعي تؤدي مناسك العمرة

شاركت آن الرفاعي، طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، جمهورها صورًا جديدة من داخل الحرم المكي خلال أدائها مناسك العمرة، وذلك عبر خاصية «الستوري» على حسابها بموقع «إنستجرام»، حيث حظيت الصور بتفاعل كبير من المتابعين

وكانت وجهت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، رسالة اعتذار، بعد تدخلها في أزمة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد غضبها الشديد بعد إعادة نشر مسؤولي السوشيال ميديا لحسابات المطربة روبي، فيديو رقص وغناء روبي ودينا الشربيني على أغنية قلبي بلاستيك.

وكتبت ابنة تامر حسني، عبر حسابها بموقع انستجرام: أنا مش قصدي أتدخل في حاجات الكبار، أنا بس زعلت علشان صاحبتي كندة كانت زعلانة وأنا بحبها أوي، بس فعلًا مكنش ينفع أكتب كده أنا بجد آسفة، بحبك يا كندة وخليكي قوية.

استنكرت الفنانة روبي، الأزمة المثارة مؤخرًا بعدما نشر الفريق المسؤول عن حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لها رفقة الفنانة دينا الشربيني، يرقصان ويغنيان خلاله أغنيتها الشهيرة قلبي بلاستيك، حيث أصدرت إدارة أعمالها بيانًا جاء به: تستنكر الفنانة روبي ما نشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بأي خلافات أسرية خاصة بإحدى الأسر الفنية في مصر كما نشر مؤخرًا، تحرص الفنانة روبي دائما على أن تكون علاقتها طيبة بكل الزملاء في الوسط الفني وأنها لم تكن يوما سببا في أزمة أو نشوب أي خلافات من أي نوع.

وتابع البيان: حسابات الفنانة روبي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تدار عبر مسؤولين متخصصين في السوشيال ميديا ولا تدير صفحاتها بنفسها باستثناء الإنستجرام، وتؤكد أن أي محتوى على تلك الحسابات لا يستهدف أحدًا ولا يشير إلى أي طرف.