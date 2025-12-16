قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شاهد .. آن الرفاعي تؤدي مناسك العمرة

ان الرفاعي
ان الرفاعي
منار نور

شاركت آن الرفاعي، طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، جمهورها صورًا جديدة من داخل الحرم المكي خلال أدائها مناسك العمرة، وذلك عبر خاصية «الستوري» على حسابها بموقع «إنستجرام»، حيث حظيت الصور بتفاعل كبير من المتابعين

وكانت وجهت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، رسالة اعتذار، بعد تدخلها في أزمة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد غضبها الشديد بعد إعادة نشر مسؤولي السوشيال ميديا لحسابات المطربة روبي، فيديو رقص وغناء روبي ودينا الشربيني على أغنية قلبي بلاستيك.

وكتبت ابنة تامر حسني، عبر حسابها بموقع انستجرام: أنا مش قصدي أتدخل في حاجات الكبار، أنا بس زعلت علشان صاحبتي كندة كانت زعلانة وأنا بحبها أوي، بس فعلًا مكنش ينفع أكتب كده أنا بجد آسفة، بحبك يا كندة وخليكي قوية.

استنكرت الفنانة روبي، الأزمة المثارة مؤخرًا بعدما نشر الفريق المسؤول عن حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لها رفقة الفنانة دينا الشربيني، يرقصان ويغنيان خلاله أغنيتها الشهيرة قلبي بلاستيك، حيث أصدرت إدارة أعمالها بيانًا جاء به: تستنكر الفنانة روبي ما نشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بأي خلافات أسرية خاصة بإحدى الأسر الفنية في مصر كما نشر مؤخرًا، تحرص الفنانة روبي دائما على أن تكون علاقتها طيبة بكل الزملاء في الوسط الفني وأنها لم تكن يوما سببا  في أزمة أو نشوب أي خلافات من أي نوع.

وتابع البيان: حسابات الفنانة روبي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تدار عبر مسؤولين متخصصين في السوشيال ميديا ولا تدير صفحاتها بنفسها باستثناء الإنستجرام، وتؤكد أن أي محتوى على تلك الحسابات لا يستهدف أحدًا ولا يشير إلى أي طرف.

ان الرفاعي مناسك العمرةً ان الرفاعي بالحجاب

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الدكتور محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعضو الأمانة العامة

محمد بشاري: الفتوى الطبية مطالبة بالجمع بين مقاصد الشريعة والعلم والتفريط القيم الإنسانية

ختم الصلاة

معقبات لا يخيب فاعلهن.. داوم عليها بعد كل صلاة

الصلاة

علي جمعة: من أراد السلام مع نفسه والكون فليحافظ على الصلاة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

