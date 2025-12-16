قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

تتجه الأنظار إلى جولة الإعادة في انتخابات المرحلة الثانية، والتي تُجرى لحسم 101 مقعدًا لم يتم الفصل فيها خلال الجولة الأولى، وسط منافسة قوية بين المرشحين في عدد كبير من الدوائر.

جولة الإعادة لانتخابات النواب

وتُجرى جولة الإعادة في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، حيث يتنافس المرشحون على 102 مقعدًا، في واحدة من أكثر الجولات الانتخابية سخونة.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين المتنافسين في دوائر الإعادة 202 مرشح، يتصدرهم 118 مرشحًا مستقلًا، إلى جانب عدد من مرشحي الأحزاب السياسية، على رأسهم 36 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن، و19 مرشحًا عن حزب حماة الوطن، و14 مرشحًا عن حزب الجبهة الوطنية.

كما تضم خريطة المرشحين 3 مرشحين عن حزب العدل، و3 عن حزب النور، و3 عن حزب الوفد، ومرشحين اثنين عن حزب الإصلاح والتنمية، إلى جانب مرشح واحد لكل من أحزاب المؤتمر، والتجمع، وإرادة جيل، ومصر الحديثة.

وتشهد 6 محافظات إجراء جولة الإعادة في جميع دوائرها الانتخابية، وهي: الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، والغربية، فيما تُجرى الإعادة بباقي المحافظات في عدد من الدوائر المحددة.

ومن المقرر أن تحسم جولة الإعادة شكل التمثيل النهائي للمرحلة الثانية داخل مجلس النواب، تمهيدًا لاكتمال التشكيل البرلماني خلال الفترة المقبلة.

حصص الأحزاب والمستقلين من المقاعد الفردية حتى الآن

وفيما يلي، ننشر حصص الأحزاب والمستقلين من المقاعد الفردية حتى الآن:

مستقبل وطن - 51

حماة الوطن:  16

الجبهة الوطنية  10

الشعب الجمهوري  3

حزب النور 2

العدل 2

المحافظين والوفد (مقعد لكل حزب)

المستقلين 13


الإجمالي: 99 مقعدا

المبتقي 185 مقعدا

102 مقعدا ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية

83 مقعدا يحسمون بجولتي الإعادة للدوائر الملغاة

انتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان اخبار انتخابات النواب

