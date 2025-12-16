قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل تستمر مفاجآت البرلمان.. حصص الأحزاب قبل جولة الإعادة للمرحلة الثانية

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

تنطلق غدا، الأربعاء، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 55 دائرة بـ 13 محافظة، حيث من المنتظر أن تجرى على مدار يومين، يعقبها الفرز وإعلان الحصر العددي، وصولا إلى إعلان النتيجة بحلول يوم 25 ديسمبر.

ومن المنتظر أن تشهد خريطة مجلس النواب تغيرًا، بعد آخر تحديث شهدته عقب إعلان الحصر العددي لانتخابات الدوائر الملغاة الـ 30، والتي كشفت عن تفوق نسبي للمستقلين على حساب الأحزاب بعد حسم 383 مقعدًا من بينهم 284 مقعدا بنظام القائمة و 99 مقعدًا بنظام الفردي.

202 مرشحا يتنافسون على 101 مقعدا

ويتنافس في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 202 مترشحًا، موزعين بين 118 مرشحا مستقلا و  37 مرشحا لـ حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن 21 مرشحا وحزب الجبهة الوطنية بـ 12 مرشحا وحزبا النور والعدل بـ 3 مرشحين لكل منهما، وحزبا الوفد والإصلاح والتنمية بمرشحين لكل حزب، فى حين تخوض أحزاب المؤتمر، والتجمع، ومصر الحديثة، وإرادة جيل، بمرشح واحد فقط لكل حزب.

هناك مجموعة من المحافظات سوف تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالكامل، وهي  محافظة:  الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسماعيلية والسويس التي تتكون من دائرة واحدة في الأساس.

وبانتهاء جولة الإعادة سوف يضاف 118 مقعدًا إلى المقاعد المحسومة ببرلمان 2026 ليكون العدد المحسوم إجمالا 483 مقعدًا من أصل 85 مقعدًا سوف يتم حسمهم في جولتي الإعادة للدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات وبحكم المحكمة الإدارية العليا.

خريطة المقاعد الفردي التي تم حسمها

مستقبل وطن في الصدارة بعدد 172 مقعدًا (121 قائمة – 51 فردي).

حماة الوطن: 79 مقعدًا (54 قائمة – 16 فردي).

الجبهة الوطنية: 53 مقعدًا (43 قائمة – 10 فردي).

الشعب الجمهوري: 18 مقعدًا (15 قائمة – 3 فردي).

هناك 4 أحزاب نجحت في الفوز بمقاعد فردية خارج الأربعة الكبار وما زالت لديها جولات إعادة، وهي: حزب النور (مقعدان)، العدل (مقعدان)، والمحافظين والوفد (مقعد لكل حزب)، مع دخولهم الإعادة على بعض المقاعد.

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب الانتخابات انتخابات البرلمان الانتخابات البرلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

النحاس

النحاس يتراجع من قمته التاريخية تحت ضغط بيانات الصين ومخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أمطار السعودية

السعودية تعلن رفع الإنذار الأحمر على العاصمة الرياض والدرعية

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد