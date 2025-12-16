هل تستمر مفاجآت البرلمان.. حصص الأحزاب قبل جولة الإعادة للمرحلة الثانية

تنطلق غدا، الأربعاء، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 55 دائرة بـ 13 محافظة، حيث من المنتظر أن تجرى على مدار يومين، يعقبها الفرز وإعلان الحصر العددي، وصولا إلى إعلان النتيجة بحلول يوم 25 ديسمبر.

ومن المنتظر أن تشهد خريطة مجلس النواب تغيرًا، بعد آخر تحديث شهدته عقب إعلان الحصر العددي لانتخابات الدوائر الملغاة الـ 30، والتي كشفت عن تفوق نسبي للمستقلين على حساب الأحزاب بعد حسم 383 مقعدًا من بينهم 284 مقعدا بنظام القائمة و 99 مقعدًا بنظام الفردي.

202 مرشحا يتنافسون على 101 مقعدا

ويتنافس في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 202 مترشحًا، موزعين بين 118 مرشحا مستقلا و 37 مرشحا لـ حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن 21 مرشحا وحزب الجبهة الوطنية بـ 12 مرشحا وحزبا النور والعدل بـ 3 مرشحين لكل منهما، وحزبا الوفد والإصلاح والتنمية بمرشحين لكل حزب، فى حين تخوض أحزاب المؤتمر، والتجمع، ومصر الحديثة، وإرادة جيل، بمرشح واحد فقط لكل حزب.

هناك مجموعة من المحافظات سوف تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالكامل، وهي محافظة: الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسماعيلية والسويس التي تتكون من دائرة واحدة في الأساس.

وبانتهاء جولة الإعادة سوف يضاف 118 مقعدًا إلى المقاعد المحسومة ببرلمان 2026 ليكون العدد المحسوم إجمالا 483 مقعدًا من أصل 85 مقعدًا سوف يتم حسمهم في جولتي الإعادة للدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات وبحكم المحكمة الإدارية العليا.

خريطة المقاعد الفردي التي تم حسمها

مستقبل وطن في الصدارة بعدد 172 مقعدًا (121 قائمة – 51 فردي).

حماة الوطن: 79 مقعدًا (54 قائمة – 16 فردي).

الجبهة الوطنية: 53 مقعدًا (43 قائمة – 10 فردي).

الشعب الجمهوري: 18 مقعدًا (15 قائمة – 3 فردي).

هناك 4 أحزاب نجحت في الفوز بمقاعد فردية خارج الأربعة الكبار وما زالت لديها جولات إعادة، وهي: حزب النور (مقعدان)، العدل (مقعدان)، والمحافظين والوفد (مقعد لكل حزب)، مع دخولهم الإعادة على بعض المقاعد.