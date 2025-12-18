نظام صواريخ "آرو 3" يتصدر المشهد.. إسرائيل تبرم صفقة دفاعية بمليارات الدولارات مع ألمانيا

وقعت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية يوم الأربعاء صفقة ثانية بقيمة 3.1 مليار دولار مع ألمانيا لتوسيع قدرات الدفاع الجوي الألمانية عبر نظام صواريخ آرو 3، في خطوة تعزز العلاقات الدفاعية بين البلدين.



تأتي هذه الصفقة بعد اتفاقية سابقة عام 2023 بقيمة 3.5 مليار دولار، لتصبح مجمل الصفقات من أكبر صفقات تصدير الدفاع في تاريخ إسرائيل، ووفق مسؤولين إسرائيليين، يصنف العقدان معا ضمن أضخم الصفقات التي أبرمتها الصناعة الدفاعية الإسرائيلية على الإطلاق.



تم تطوير نظام Arrow 3 بالتعاون بين منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، وتعتبر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المقاول الرئيسي للتطوير والإنتاج.



وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستزيد ألمانيا معدل إنتاج الصواريخ الاعتراضية وقاذفاتها لتعزيز دفاعها الجوي، فيما يؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن الصفقة تعكس الثقة المتبادلة والالتزام بحماية المدنيين وتعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا.



صرح اللواء (احتياط) أمير بارام، مدير عام وزارة الدفاع، بأن الصفقة تمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل وألمانيا، وستسهم في تطوير أجيال مستقبلية من أنظمة الدفاع الجوي، مضيفا: "هذه الشراكة توفر لأوروبا أحدث قدرات الدفاع الجوي في العالم".