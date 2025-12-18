قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الطائرة: حضور 32 ناديا بالجمعية العمومية رسالة ثقة ونجاح للمنظومة
نتائج انتخابات الدوائر الـ30 الملغاة .. 9 مقاعد حُسمت و49 إعادة
الوطنية للانتخابات: إعادة بين مرشحين في دائرة دير مواس بالمنيا
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير شارعي الحميدي والتجاري والكورنيش

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

واصل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد،  جولاته التفقدية اليوم، الخميس أعمال التطوير الجارية بشارعي الحميدي والتجاري والكورنيش بنطاق حي العرب والمناخ والشرق  وذلك في إطار جهود المحافظة لإحداث نقلة حضارية بالمناطق التجارية والسياحية وترميم طابعها التاريخي المميز.

رافقه خلالها  الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد 
المهندسة  زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، 
والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، والأستاذ محمد فواز رئيس حى المناخ 
والمهندس طارق نوفل 
مدير شركة الفتح للمقاولات 
الجهات التنفيذية المنفذة لمشروع.
 

وخلال جولته، تابع  محافظ بورسعيد أعمال التطوير والتي تتضمن إعادة تنظيم الشوارع ورفع كفاءة الأرصفة ومنطقة الكورنيش وتحسين الحركة البصرية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإضاءة وإضافة عناصر للتظليل بما يحقق بيئة حضارية متكاملة ويدعم الأنشطة التجارية والسياحية ويخدم جميع المواطنين.
 

محافظ بورسعيد يواصل متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي الحميدي والتجاري والكورنيش

وأكد اللواء محب حبشي أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المحال التجارية لضمان تنفيذ المشروع بأعلي كفاءة ، مشددًا على أن المتابعة الميدانية للأعمال تتم بشكل يومي لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتصميمية التي تعكس الهوية التراثية لحي العرب والمناخ وتحقق أفضل استفادة للمنطقة وسكانها.
 

ووجه اللواء محب حبشي بمراجعة كافة المرافق بالمنطقة، من الكهرباء والصرف الصحي ،المياه ،الاتصالات، للتأكد من جاهزيتها خلال تنفيذ الأعمال الأرضية وتفادي حدوث أي تعارضات أو تلفيات خلال مراحل التطوير مع تواجد مندوب من كل جهة تنفيذية بشكل دائم داخل موقع العمل لضمان سرعة التنسيق وتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة .

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
عادل إمام
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
إيرينا يسري
