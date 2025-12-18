محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير شارعي الحميدي والتجاري والكورنيش

واصل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، جولاته التفقدية اليوم، الخميس أعمال التطوير الجارية بشارعي الحميدي والتجاري والكورنيش بنطاق حي العرب والمناخ والشرق وذلك في إطار جهود المحافظة لإحداث نقلة حضارية بالمناطق التجارية والسياحية وترميم طابعها التاريخي المميز.



رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد

المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات،

والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، والأستاذ محمد فواز رئيس حى المناخ

والمهندس طارق نوفل

مدير شركة الفتح للمقاولات

الجهات التنفيذية المنفذة لمشروع.



وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير والتي تتضمن إعادة تنظيم الشوارع ورفع كفاءة الأرصفة ومنطقة الكورنيش وتحسين الحركة البصرية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإضاءة وإضافة عناصر للتظليل بما يحقق بيئة حضارية متكاملة ويدعم الأنشطة التجارية والسياحية ويخدم جميع المواطنين.



وأكد اللواء محب حبشي أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المحال التجارية لضمان تنفيذ المشروع بأعلي كفاءة ، مشددًا على أن المتابعة الميدانية للأعمال تتم بشكل يومي لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتصميمية التي تعكس الهوية التراثية لحي العرب والمناخ وتحقق أفضل استفادة للمنطقة وسكانها.



ووجه اللواء محب حبشي بمراجعة كافة المرافق بالمنطقة، من الكهرباء والصرف الصحي ،المياه ،الاتصالات، للتأكد من جاهزيتها خلال تنفيذ الأعمال الأرضية وتفادي حدوث أي تعارضات أو تلفيات خلال مراحل التطوير مع تواجد مندوب من كل جهة تنفيذية بشكل دائم داخل موقع العمل لضمان سرعة التنسيق وتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة .