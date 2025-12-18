لليوم الثاني.. محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات انتخابات الإعادة لمجلس النواب

ترأس اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم ،غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة العملية الانتخابية في يومها الثاني،وذلك في إطار المتابعة اللحظية لسير العمل داخل اللجان منذ لحظة فتحها أمام المواطنين.

وذلك بحضور اللواء محمود الجبالي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب ممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

واكد محافظ بورسعيد علي انتظام فتح جميع اللجان في مواعيدها واستقبال الناخبين بشكل منظم، موجها بضرورة توفير أقصى درجات الراحة والدعم للمواطنين مع تقديم كافة التيسيرات لكبار السن وذوي الهمم وضمان توافر الإجراءات التنظيمية التي تساعد على انسيابية العملية الانتخابية في مختلف المقار.

كما تابع اللواء محب حبشي جاهزية المقار الانتخابية من حيث التجهيزات اللوجيستية ومراجعة تواجد السادة القضاة داخل اللجان إلى جانب التأكد من تواجد كافة الجهات المختصة لتأمين العملية الانتخابية ومتابعتها داخل المدارس والمقار المحددة على مستوى المحافظة.

فتح جميع اللجان الانتخابية وانتظام عملية التصويت على مستوى المحافظة

وأكد محافظ بورسعيد أن أجهزة المحافظة تعمل بنظام استعداد كامل وعلى مدار 24 ساعة لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة مؤكدا علي أن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة يبلغ 22 لجنة.

وأكد المحافظ علي التنسيق الكامل بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء ومدينة بورفؤاد والقطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، بهدف المتابعة الفورية لأي مستجدات ميدانية وسرعة التعامل معها.