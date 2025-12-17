قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
أخته كانت بتتعاكس.. أم ضحية بورسعيد تكشف حالته الصحية بعد طعنه بالقلب

الطفل يوسف المطعون ببورسعيد
الطفل يوسف المطعون ببورسعيد
أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع تابع قصة الطفل يوسف أبنى محافظة بورسعيد، الذي تعرض لـ طعنة في أثناء الدفاع عن شقيقته بعد تعرضها للمعاكسة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه وفقا لما عرفه عن الحالية، يؤكد أنه بخير، وأن في طريقه للتحسن، وأنه يقدم كل الدعم الطبي لهذا الطفل حالة الطلب، وأن مستعد لتقديم كل الفحوصات الطبية والكشف الطبي على هذا الطفل البطل الشجاع.

هبة والدة الطفل يوسف

 

وقالت هبة والدة الطفل يوسف، إن الحالة غير مستقرة حتى هذه اللحظة، وأن الطعنة من المتهم في القضية وصلت للقلب، وأن نجلها كان يدافع عن شقيقته بسبب تعرضها للمعاكسة.

ولفت إلى أن نجلها يتحدث بطريقة غير منظمة، وأنه موجود على الأجهزة منذ الحادثة، وأنها تطالب الجميع بالدعاء لـ نجلها من أجل أن يخرج من هذه الأزمة.

جمال شعبان معهد القلب القومي الطفل يوسف محافظة بورسعيد ضحية بورسعيد

