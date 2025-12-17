أخته كانت بتتعاكس.. أم ضحية بورسعيد تكشف حالته الصحية بعد طعنه بالقلب

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع تابع قصة الطفل يوسف أبنى محافظة بورسعيد، الذي تعرض لـ طعنة في أثناء الدفاع عن شقيقته بعد تعرضها للمعاكسة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه وفقا لما عرفه عن الحالية، يؤكد أنه بخير، وأن في طريقه للتحسن، وأنه يقدم كل الدعم الطبي لهذا الطفل حالة الطلب، وأن مستعد لتقديم كل الفحوصات الطبية والكشف الطبي على هذا الطفل البطل الشجاع.

هبة والدة الطفل يوسف

وقالت هبة والدة الطفل يوسف، إن الحالة غير مستقرة حتى هذه اللحظة، وأن الطعنة من المتهم في القضية وصلت للقلب، وأن نجلها كان يدافع عن شقيقته بسبب تعرضها للمعاكسة.

ولفت إلى أن نجلها يتحدث بطريقة غير منظمة، وأنه موجود على الأجهزة منذ الحادثة، وأنها تطالب الجميع بالدعاء لـ نجلها من أجل أن يخرج من هذه الأزمة.