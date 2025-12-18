لجنة الحكام تعلن أطقم مباريات الجمعة في كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تشهد عدة مواجهات قوية ومهمة بين فرق الدوري الممتاز.

محمد غازي حكما لمباراة المصري وزد

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة المصري البورسعيدي وزد إف سي، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد السويس الجديد، إلى الحكم محمد غازي كحكم ساحة.

ويعاونه كل من:

محمد سعيد شيكا مساعدًا أول

محمد أبو رحاب مساعدًا ثانيًا

أحمد ناصر حكمًا رابعًا

وعلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم تعيين:

عمرو الشناوي حكم فيديو

محمد أحمد الشناوي مساعد حكم فيديو

وتأتي المباراة في إطار سعي الفريقين لتحقيق أول انتصار في دور المجموعات وتعزيز فرص المنافسة على التأهل.

محمود ناصف يدير لقاء بتروجيت والإسماعيلي

وفي مواجهة لا تقل أهمية، يلتقي بتروجيت مع الإسماعيلي في الخامسة مساءً على استاد السلام، حيث يقود اللقاء الحكم محمود ناصف.

ويضم طاقم التحكيم:

أحمد لطفي مساعد أول

عماد العقاد مساعد ثانٍ

حسن محمود حكم رابع

بينما يتولى:

طارق مجدي مهمة حكم الفيديو

أحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة.

هيثم عثمان حكما لمباراة غزل المحلة وفاركو

أما مباراة غزل المحلة وفاركو، التي تُقام في الخامسة مساءً على استاد غزل المحلة، فقد تم إسناد إدارتها للحكم هيثم عثمان.

ويعاونه:

محمد فاروق مساعد أول

أحمد كمال مساعد ثانٍ

أحمد حمدي حكم رابع

وعلى تقنية الفيديو:

وائل فرحان حكم VAR

يارا عاطف مساعد VAR

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جولة حاسمة قد تحدد ملامح المنافسة في بطولة كأس عاصمة مصر



