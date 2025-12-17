ليفربول يعلن مواعيد مباراتيه المقبلتين في فبراير بالدوري الإنجليزي

أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي عن مواعيد مباراتيه المقبلتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، المقررة إقامتهما في شهر فبراير المقبل.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي يوم الأحد 8 فبراير، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، قبل أن يحل ضيفًا على سندرلاند يوم الأربعاء 11 فبراير في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، جمعها من 8 انتصارات وتعادلين و6 هزائم، ويسعى الفريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب خلال المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق خارج ملعبه مع توتنهام يوم السبت المقبل ضمن الجولة السابعة عشرة، حيث يحتل السبيرز المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

وتأتي هذه التحضيرات في إطار استعدادات ليفربول لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وتحقيق أفضل النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.