إيكيتيكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن فوز الدولي الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة عشرة من بطولة البريميرليج لموسم 2025/2026، ليصبح ثالث لاعب من الريدز يحصل على الجائزة هذا الموسم بعد دومينيك سوبوسلاي وجرافنبيرخ.

وجاء تتويج إيكيتيكي بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال مباراة ليفربول أمام برايتون على ملعب "آنفيلد"، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين، وشهدت عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة بعدما حل بديلًا لجو جوميز.

وسجل إيكيتيكي هدفًا بعد 47 ثانية فقط من انطلاق المباراة، ليصبح أسرع هدف في الموسم حتى الآن، قبل أن يسجل ماتيوس فرنانديز هدفًا بعد 28 ثانية لصالح وست هام يونايتد ضد أستون فيلا.

ويأتي هذا الفوز بعد تسجيل إيكيتيكي هدفين متتاليين في الدوري الإنجليزي، كان الأول ضد ليدز يونايتد في مباراة الجولة الخامسة عشرة التي انتهت بالتعادل 3-3.

وجاء اختيار إيكيتيكي بناءً على تصويت الجماهير الذي منح اللاعب 28% من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه، بوكايو ساكا لاعب آرسنال، على 16%. وحصل المرشحون الآخرون على النسب التالية: إيرلينج هالاند 15%، هاري ويلسون 12%، مالو جوستو ومورجان روجرز 11% لكل منهما، إبراهيم سانجاري 5%، وماركوس تافيرنييه 2%.

وشهدت الجولة أيضًا فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة خارج ملعبه، ما يعكس استمرار صراع الفرق الكبيرة على صدارة البريميرليج.

وضمت قائمة الترشيحات للجائزة ثمانية لاعبين هم: هوجو إيكيتيكي، إيرلينج هالاند، مالو جوستو، مورجان روجرز، بوكايو ساكا، إبراهيم سانجاري، ماركوس تافيرنييه، وهاري ويلسون.

ويُعتبر هذا التتويج دفعة قوية لإيكيتيكي الذي بدأ الموسم بمستوى مميز، ويؤكد دوره الهجومي البارز ضمن تشكيلة ليفربول في المنافسات المحلية والدولية.