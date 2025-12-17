كريم فؤاد يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي

كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصل أداء جلسات العلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع كريم فؤاد للاطمئنان على حالته وتقدمه في برنامج العلاج، مع استمرار الفحوصات الدورية التي يخضع لها.

ويواصل الفريق تدريباته بمدينة نصر استعدادًا لمواجهة سيراميكا التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.