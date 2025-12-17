قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
رياضة

مران الأهلي| توروب يحاضر اللاعبين.. وتدريبات تخصصية استعدادًا لمباراة سيراميكا

حمزة شعيب

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصل مرانه على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في بطولة كأس عاصمة مصر.

عقد ييس توروب، المدير الفني محاضرة للاعبين، لشرح الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة، وناقش العديد من الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها.

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى الفقرات التخصصية، شهدت تركيزا كبيراً على النواحي الدفاعية تألق خلالها ياسين مرعي وأشرف داري واحمد عابدين واحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش.

وقام الجهاز بإجراء تقسيمة كرة قوية للتدرب على العديد من المواقف ، بينما خاض حراس المرمى مرانًا متنوعًا في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الثامنة مساء الجمعة، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

الاهلي تدريبات الأهلي ييس توروب

