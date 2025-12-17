مران الأهلي| توروب يحاضر اللاعبين.. وتدريبات تخصصية استعدادًا لمباراة سيراميكا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصل مرانه على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في بطولة كأس عاصمة مصر.

عقد ييس توروب، المدير الفني محاضرة للاعبين، لشرح الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة، وناقش العديد من الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها.

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى الفقرات التخصصية، شهدت تركيزا كبيراً على النواحي الدفاعية تألق خلالها ياسين مرعي وأشرف داري واحمد عابدين واحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش.

وقام الجهاز بإجراء تقسيمة كرة قوية للتدرب على العديد من المواقف ، بينما خاض حراس المرمى مرانًا متنوعًا في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الثامنة مساء الجمعة، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.