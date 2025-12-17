قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو
الناس واقفه طابور.. القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمطرية
ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أدلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بصوته الإنتخابي داخل صندوق الإقتراع بلجنة مدرسة السادات الاعدادية بنين بمدينة الزقازيق في أول أيام جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ وذلك حرصاً منه على المشاركة في الإنتخابات وممارسة حقه الدستوري والقانوني،كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك في إختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

أكد المحافظ أن الإنتخابات تسير بشكل منتظم وجاري المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل اي عقبات قد تعرقل عملية التصويت ولتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر

أوضح محافظ الشرقية أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية مشيداً بتوافد المواطنين منذ الصباح الباكر علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والذي يعكس حرصهم على المشاركة في الإستحقاق الانتخابي للحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية .

دعى المحافظ أبناء الشرقية وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة الإيجابية في الإنتخابات لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قرارتها مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج الي تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

