رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

أدلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بصوته الإنتخابي داخل صندوق الإقتراع بلجنة مدرسة السادات الاعدادية بنين بمدينة الزقازيق في أول أيام جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ وذلك حرصاً منه على المشاركة في الإنتخابات وممارسة حقه الدستوري والقانوني،كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك في إختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

أكد المحافظ أن الإنتخابات تسير بشكل منتظم وجاري المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل اي عقبات قد تعرقل عملية التصويت ولتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر

أوضح محافظ الشرقية أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية مشيداً بتوافد المواطنين منذ الصباح الباكر علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والذي يعكس حرصهم على المشاركة في الإستحقاق الانتخابي للحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية .

دعى المحافظ أبناء الشرقية وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة الإيجابية في الإنتخابات لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قرارتها مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج الي تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها