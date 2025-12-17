ميلوني: روسيا تقدم مطالب "غير معقولة" في محادثات السلام مع أوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الأربعاء، قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي، إن روسيا تُقدّم مطالب "غير معقولة" في مساعيها التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لتحقيق السلام مع أوكرانيا.

وأضافت ميلوني أمام البرلمان الإيطالي أن إيجاد طريقة قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا لا يزال "أمراً بالغ الصعوبة".

وأكدت ميلوني مجدداً دعم إيطاليا لكييف، مُصرّةً على ضرورة أن تدفع موسكو تعويضات عن أضرار الحرب، ومشددةً على أن أي خطوة من جانب الاتحاد الأوروبي يجب أن تستند إلى أساس قانوني متين.