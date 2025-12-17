السلطات الهندية تتخذ إجراءات صارمة ضد المركبات المتلوثة للبيئة

اتخذت السلطات الهندية في دلهي إجراءات صارمة اليوم "الأربعاء" في محاولة للحد من التلوث، بما في ذلك حظر المركبات غير المتوافقة مع أحدث معايير التحكم في الانبعاثات وتنظيم الحضور في المكاتب الخاصة والحكومية.

وظل مؤشر جودة الهواء في منطقة دلهي، التي يقطنها 30 مليون نسمة، ضمن الفئة "الخطيرة" خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوز في كثير من الأحيان حاجز 450، بالإضافة إلى ذلك، أدى الضباب الخفيف في بعض أجزاء المدينة إلى تفاقم الرؤية، مما أثر على حركة الطيران والقطارات.

ودفع هذا هيئة إدارة جودة الهواء إلى تفعيل المرحلة الرابعة، وهي أعلى مستوى، من خطة الاستجابة التدريجية لمدينة دلهي والمناطق المحيطة بها يوم السبت.

وتشمل القيود : حظر دخول شاحنات الديزل القديمة إلى المدينة، وتعليق أعمال البناء، بما في ذلك المشاريع العامة، وفرض نظام التعليم الهجين.

وأعلن كابيل ميشرا، وزير في الحكومة المحلية، اليوم الأربعاء أن جميع المكاتب الحكومية والخاصة في المدينة ستعمل بنسبة حضور 50%، مع استمرار عمل الباقين من المنزل، باستثناء بعض الحالات.

وأضاف ميشرا في مؤتمر صحفي في دلهي أنه سيتم منح جميع عمال البناء المسجلين، الذين يتقاضى الكثير منهم أجورًا يومية، تعويضًا قدره 10000 روبية (110 دولارات) بسبب هذا الحظر.