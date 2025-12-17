بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم "الأربعاء"، على تراجع مؤشراتها، حيث سجل المؤشر العام انخفاضا بنحو 53.69 نقطة بما نسبته 0.60% ليصل إلى مستوى 8911.54 نقطة، إذ جرى تداول نحو 287 مليون سهم عبر 18 ألفا و793 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 80.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 83.49 نقطة، بما نسبته 1.01% ليصل إلى مستوى 8188.58 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 138 مليون سهم من خلال 9933 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 24.3 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 49.07 نقطة بما نسبته 0.51% ليصل إلى مستوى 9531.13 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 148 مليون سهم عبر 8860 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 56.2 مليون دينار كويتي.

كما تراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 16.59 نقطة بما نسبته 0.19% ليصل إلى مستوى 8548.75 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 88 مليون سهم عبر 5288 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 15.7 مليون دينار كويتي.

كانت شركات "ع عقارية" و"يوباك" و"مراكز" و"منتزهات" و"أصول" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "تمدين أ" و"الاعادة" و"نابيسكو" و"المنار" و"كفيك" الأكثر انخفاضا.