مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو
الناس واقفه طابور.. القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمطرية
ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
أخبار العالم

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أ ش أ

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم "الأربعاء"، على تراجع مؤشراتها، حيث سجل المؤشر العام انخفاضا بنحو 53.69 نقطة بما نسبته 0.60% ليصل إلى مستوى 8911.54 نقطة، إذ جرى تداول نحو 287 مليون سهم عبر 18 ألفا و793 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 80.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 83.49 نقطة، بما نسبته 1.01% ليصل إلى مستوى 8188.58 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 138 مليون سهم من خلال 9933 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 24.3 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 49.07 نقطة بما نسبته 0.51% ليصل إلى مستوى 9531.13 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 148 مليون سهم عبر 8860 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 56.2 مليون دينار كويتي.

كما تراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 16.59 نقطة بما نسبته 0.19% ليصل إلى مستوى 8548.75 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 88 مليون سهم عبر 5288 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 15.7 مليون دينار كويتي.

كانت شركات "ع عقارية" و"يوباك" و"مراكز" و"منتزهات" و"أصول" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "تمدين أ" و"الاعادة" و"نابيسكو" و"المنار" و"كفيك" الأكثر انخفاضا.

صفقة نقدية شركات ع عقارية ويوباك دينار كويتي

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

