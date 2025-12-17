قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، استعرض خلاله عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة.

 أعمال التطوير الشاملة

وأكد رئيس الوزراء أن ميناء العين السخنة يضم أرصفة بطول يصل إلى نحو 23 ألف كيلومتر، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الشاملة التي شهدها الميناء أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحويلها إلى نقطة جذب رئيسية للشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية.

 حجم الصادرات المصرية

وأوضح مدبولي أن العام الأخير شهد تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري خلال السنوات العشر الماضية، وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات المصرية، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر شهدت طفرات كبيرة في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح والتنمية الشاملة.

كما أعلن أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مجموعة من التسهيلات والحوافز الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

