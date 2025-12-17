مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أرقام ومعدلات الفقر في مصر متغيرة وديناميكية .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" آخر أرقام لدينا تتحدث عن حوالي 30 % من المصريين تحت خط الفقر وبالتأكد أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر والعالم أدت إلى زيادة هذه النسبة ".

وتابع مدبولي :" نقوم بخطوات من أجل خفض نسب تواجد المصريين تحت خط الفقر ".

وأكمل مدبولي :" نرغب في أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي ونعمل على محور رفع الأجور وتثبيت وخفض أسعار السلع ".

وتابع مدبولي :" هناك انخفاض في معدلات التضخم مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات ونحن حريصين على إحداث توازن في الأسعار ".