وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ويوراي بلانار وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، يوم الأربعاء ١٧ ديسمبر وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
 


وأعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن التقدير للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب. 

كما تناول سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين، معرباً عن التطلع للبناء على جولة المشاورات السياسية الثنائية التي عقدت في ديسمبر ٢٠٢٤، مشدداً الحرص على مواصلة البناء على هذا الزخم الإيجابي من خلال تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتشجيع مزيد من الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية.
 
كما تبادل الوزيران الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المستجدات الأخيرة في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة. 

وأكد في هذا السياق ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داخل القطاع.
 
كما شدد وزير الخارجية على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الدولية.

بدر عبد العاطي يوراي بلانار جمهورية سلوفاكيا العلاقات الثنائية الإرادة السياسية

