وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الفرنسي لبحث المستجدات الإقليمية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جان نويل بارو.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس” جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها بما يخدم الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية فرنسا، أن باريس تعمل الآن على وضع آلية لنزع سلاح حزب الله.

و تشهد الآلية الأمريكية - الفرنسية المكلّفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان تحولًا لافتًا، وذلك للمرة الأولى منذ إنشائها في نوفمبر 2024، بعدما ضمّ اجتماعها الأخير ممثلين مدنيين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، و ذلك وفقا لتحليل معهد واشنطن للدراسات والأبحاث.

وشارك في الاجتماع كل من، سيمون كرم، السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة والمعروف بمعارضته العلنية للهيمنة السورية على لبنان في تسعينيات القرن الماضي، وأوري ريزنيك، المدير الرفيع للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.